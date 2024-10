Voluntário da ONU é preso na Ucrânia acusado de espionar para a Rússia

"Durante as operações, o SBU apreendeu o celular do detido com uma conversa anônima em um serviço de mensagens, que ele usou para se comunicar com um oficial dos FSB", os serviços de inteligência russos, segundo o comunicado.

O SBU indicou que o acusado, de 34 anos, deveria identificar as posições das forças ucranianas e de sua artilharia na cidade de Pokrovsk e arredores, para que a Rússia pudesse atacar com drones e bombas guiadas.

A Ucrânia perde terreno há meses no Donbass, no leste do país, para tropas russas mais numerosas e armadas.

Segundo o SBU, o suspeito, já detido, pode ser condenado a "prisão perpétua e apreensão de seus bens".

bur-fv/bow/jvb/zm/jc/yr

© Agence France-Presse