Agência da ONU para Refugiados Palestinos é essencial para sobrevivência em Gaza, diz seu porta-voz

"Todo o sistema das Nações Unidas, bem como outros atores internacionais, dependem das redes logísticas da UNRWA e de sua equipe para tentar manter a população de Gaza viva. Nós somos a espinha dorsal", enfatizou Fowler.

Um segundo texto votado na segunda-feira proíbe as autoridades israelenses de trabalharem com a agência e seus funcionários, o que deve perturbar consideravelmente as atividades da organização, visto que Israel controla rigorosamente toda a carga humanitária que entra em Gaza.

"Do ponto de vista da coordenação, isto representa um problema muito grave", reforçou o porta-voz.

Assim como outras agências, a UNRWA depende de contatos com o Exército israelense ou com a organização do Ministério da Defesa que administra os assuntos civis nos territórios palestinos (Cogat), para coordenar a entrada de mercadorias em Gaza e a movimentação segura de seus funcionários.

"Em uma situação de guerra", como a de Gaza, "a capacidade de nos movimentarmos e fazermos nosso trabalho com relativa segurança pode ser seriamente prejudicada", completou.

O porta-voz também expressou sua preocupação com as consequências da decisão israelense. "É um golpe para o multilateralismo", afirmou, acrescentando que "não é o único lugar no mundo onde um governo pode querer se livrar de uma organização da ONU que considere inconveniente".