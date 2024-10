Alcaraz vence Jarry e avança no Masters 1000 de Paris

Horas antes, o argentino Francisco Cerúndolo, número 29 do ranking da ATP, eliminou o russo Andrey Rublev (N.7) por 7-6 (8/6) e 7-6 (7/5) e avançou à terceira fase.

Cerúndolo, de 29 anos, buscará a vaga nas quartas de final contra o vencedor do duelo entre o chileno Alejandro Tabilo e o grego Stefanos Tsitsipas.

A vitória desta terça-feira foi a 100ª do argentino no circuito profissional, contra um adversário do 'Top 10' diante do qual tem um bom retrospecto.

Cerúndolo domina o confronto direto contra Rublev por 3-1, incluindo duas vitórias em 2024, a desta terça e a de julho passado em Umag, torneio que acabou vencendo.

O também argentino Mariano Navone (45º) se despediu logo na primeira rodada ao ser derrotado pelo australiano Alex de Minaur (10º), com parciais de 7-5 e 6-1.

