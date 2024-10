Autoridades chegam a Cali para concluir negociações da ONU sobre biodiversidade

O tempo é curto. A reunião termina na sexta-feira, 1º de novembro, e faltam apenas cinco anos para alcançar as 23 metas estabelecidas na reunião anterior, incluindo declarar 30% dos mares, solos e massas de água doce como áreas protegidas até 2030.

No mundo, apenas 17,6% do território e 8,4% dos oceanos e costas estão protegidos, destacaram na segunda-feira várias organizações ambientais em um relatório com o título 'Protected Planet' (Planeta Protegido).

"Para atingir as metas, será necessário delimitar uma área terrestre quase do tamanho do Brasil e uma área marinha maior que o Oceano Índico até 2030", enfatizam os autores do documento.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) denunciou que mais de um terço das espécies de árvores estão sob risco de extinção no planeta, incluindo variedades cruciais para obtenção de lenha, combustíveis, alimentos e medicamentos.

Das 166.061 espécies de plantas e animais avaliadas pela organização, quase 46 mil estão em risco de extinção.

- "Mais financiamento" -

A COP16 conta com a presença recorde de 23 mil delegados e 1.200 jornalistas, segundo os organizadores.