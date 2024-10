Desabamento de hotel na Argentina deixa ao menos um morto e quase 10 desaparecidos

Cerca de 300 socorristas, com cães treinados, drones e sondas com câmeras e microfones estão trabalhando no local desde a madrugada, informou.

O chefe da operação de Bombeiros, Hugo Piris, informou a jornalistas que havia entre sete e nove pessoas no hotel: duas no primeiro andar, duas no segundo e entre três e cinco no terceiro.

"Passa o tempo e eu quero meu filho vivo, eu quero meu filho inteiro", disse Silvana Perhauc a jornalistas, identificando-se como a mãe de um dos desaparecidos, enquanto se negava a deixar o local.

- "Vai ser lento" -

A mulher ferida, de 79 anos, foi resgatada de um edifício vizinho ao hotel que também sofreu danos.

"Fizemos silêncio, ouvimos um barulho de um tubo, nos aproximamos do som e conseguimos ouvir a voz. Foi um trabalho árduo, levou várias horas", relatou Piris sobre o resgate da mulher.