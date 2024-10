EUA oferece recompensa por atentado no Panamá atribuído ao Hezbollah

Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 5 milhões de dólares (28,5 milhões de reais) por informações sobre um atentado a um avião ocorrido em 1994 no Panamá, que deixou 21 mortos e foi atribuído ao grupo xiita libanês Hezbollah, anunciou nesta terça-feira (29) a embaixada americana.

Um avião da Alas Chiricanas que decolou do aeroporto da província de Colón explodiu no ar com 21 ocupantes, a maioria empresários, membros da comunidade judaica panamenha. Três das vítimas eram cidadãos americanos.

Os Estados Unidos buscam informações "que levem à prisão ou condenação em qualquer país e de qualquer indivíduo envolvido no atentado terrorista de 19 de julho de 1994", informou a embaixada.