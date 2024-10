Geórgia fará recontagem parcial de votos após denúncias de fraude nas eleições legislativas

A presidente pró-europeia desta ex-república soviética de 4 milhões de habitantes, Salome Zourabishvili, afirmou que nas eleições foram utilizados métodos de fraude "sofisticados", semelhantes, segundo ela, aos usados na Rússia.

"É muito difícil acusar um governo", mas "a metodologia é russa", declarou a chefe de Estado, pró-Ocidente e contrária ao governo, em entrevista à AFP.

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, rejeitou as "acusações infundadas" e negou qualquer interferência do seu país no processo eleitoral georgiano.

Tanto a UE como os Estados Unidos apelaram ao governo georgiano para investigar as denúncias de irregularidades nas eleições. Ao lado dos observadores internacionais, denunciaram "pressões" durante a votação.

O Sonho Georgiano, liderado pela bilionário Bidzina Ivanichvili, é acusado pelos seus opositores de aproximar o país da vizinha Rússia e afastá-lo da União Europeia (UE).

A adesão da Geórgia à UE e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está inscrita na Constituição.