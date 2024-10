Juiz amplia investigação contra esposa do primeiro-ministro da Espanha

De acordo com o documento do juiz Peinado, ao qual a AFP teve acesso, Gómez teria registrado como seu um software que foi criado para uma professora da Complutense e que foi financiado por empresas.

A nova denúncia foi apresentada pela Hazte Oír, uma associação próxima à extrema direita.

Diretamente da cidade indiana de Mumbai, onde está em visita, Sánchez minimizou a nova queixa e reiterou sua confiança na inocência de sua esposa.

"O tempo colocará as coisas em seu lugar (...) Absoluta tranquilidade, porque onde não há nada, não vão conseguir nada", afirmou o mandatário socialista.

"Todas as queixas contra minha esposa partem das mesmas organizações ultradireitistas, esta é mais uma", acrescentou o primeiro-ministro.

- Contexto difícil para Sánchez -

Dede abril, Peinado investiga Gómez, especialista em captação de recursos para fundações e ONGs, por suspeitas de que ela poderia ter se aproveitado do cargo de seu marido em suas relações profissionais, em particular com o empresário Juan Carlos Barrabés.