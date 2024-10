Leverkusen avança às oitavas da Copa da Alemanha; Dortmund é eliminado pelo Wolfsburg

O Dortmund dominou a posse de bola, mas não teve fluência no ataque e não conseguiu superar a defesa adversária.

"É extremamente amargo sofrer um gol como esse depois de 120 minutos. É difícil", desabafou Pascal Gross, do Dortmund. "Temos problemas com lesões, mas isso não é desculpa. Tivemos chances de marcar", acrescentou.

Depois do naufrágio no segundo tempo no Santiago Bernabéu diante do Real Madrid, há uma semana, pela Liga dos Campeões (5-2), e da derrota na visita ao Augsburg, na Bundesliga (2-1), o Dortmund continua fracassando em seus jogos fora de casa. No campeonato alemão conquistou apenas um ponto em quatro jogos.

O Stuttgart venceu por 2 a 1 em casa e eliminou o Kaiserslautern, finalista do ano passado, graças aos gols de Nick Woltemade (14') e Chris Fuhrich (75'). Boris Tomiak chegou a empatar convertendo um pênalti quase no intervalo (43').

Em outro jogo, o Augsburg venceu o cinco vezes campeão Schalke por 3 a 0 com gols de Alexis Claude-Maurice, Arne Maier e Samuel Essende.

O Karlsruhe venceu o Kickers Offenbach por 2 a 0, o Colônia derrotou o Holstein Kiel e o Regensburg eliminou o Greuther Fürth.