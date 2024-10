Ministra norte-coreana das Relações Exteriores faz visita oficial à Rússia

A ministra norte-coreana das Relações Exteriores, Choe Son Hui, chegou nesta terça-feira (29) à Rússia para uma visita oficial, informaram fontes diplomáticas russas citadas pela imprensa local.

A chefe da diplomacia chegou à cidade de Vladivostok, no extremo leste russo, e viajará na quarta-feira a Moscou, segundo as agências russas.

A viagem acontece no momento em que as potências ocidentais alertam para a possível participação de milhares de soldados norte-coreanos em combates na Ucrânia, o que, afirmam, representaria uma perigosa escalada do conflito.