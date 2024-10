Napoli vence na visita ao Milan (2-0) e dispara na liderança da Serie A

O Napoli emendou diante do Milan (2-0) sua quinta vitória consecutiva, resultado que lhe permite abrir uma vantagem provisória de sete pontos no topo da Serie A, nesta terça-feira (29), pela décima rodada do campeonato italiano.

Nada nem ninguém parece capaz de deter neste momento os napolitanos, que foram levados a outro nível sob o comando do técnico Antonio Conte: diante do público do estádio de San Siro, o Milan só segurou a pressão por cinco minutos, antes de o atacante belga Romelu Lukaku abrir o placar superando na corrida os marcadores 'rossoneri' (5').

Pouco antes do intervalo, o Napoli deixou a situação ainda mais tranquila com um gol do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, cujo chute certeiro surpreendeu o goleiro da seleção francesa Mike Maignan (43').