Novo confronto entre polícia e manifestantes na Bolívia deixa 13 feridos

Doze policiais e um civil ficaram feridos após um confronto entre a força pública e manifestantes que bloquearam estradas desde 14 de outubro no centro da Bolívia, segundo uma fonte médica.

O confronto ocorreu em Mairana, um dos pontos de protesto no departamento de Santa Cruz.

"No total, 13 pacientes foram internados no hospital daquela cidade: 12 deles policiais e um civil", disse à AFP María Veizaga, médica do centro de saúde.