Novo confronto entre policiais e manifestantes deixa 13 feridos na Bolívia

Doze policiais e um civil ficaram feridos, nesta terça-feira (29), após um novo confronto entre forças de segurança e manifestantes que bloqueiam vias na Bolívia em protesto contra o governo e em apoio ao ex-presidente Evo Morales, investigado por um suposto caso de estupro.

O choque ocorreu em Mairana, no departamento de Santa Cruz, um dos pontos da manifestação que começou em 14 de outubro.

"Entraram no hospital da localidade 13 pacientes no total: 12 deles policiais e um civil", disse à AFP María Veizaga, médica do centro de saúde.