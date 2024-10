Os abusos sexuais contra menores, um tema delicado e doloroso para a Santa Sé

Esta estrutura foi duramente criticada e vários de seus membros renunciaram, incluindo o mais influente em 2023, o padre jesuíta alemão Hans Zollner, que denunciou uma "falta de clareza" e "informações insuficientes", bem como uma "comunicação vaga" sobre o processo de tomada de decisão.

- 2018, ponto de virada -

No início de 2018, a viagem de Francisco ao Chile, um país então indignado com o encobrimento de escândalos, foi um fracasso visto como um ponto de virada no pontificado.

Na ocasião, o pontífice defendeu um bispo chileno suspeito de ter ocultado os crimes de um padre e pediu provas às vítimas, antes de emitir um pedido pessoal de desculpas por seus comentários infelizes e enviar um investigador ao Chile.

O caso levou a exclusões e renúncias na Igreja chilena.

- Caso McCarrick -

Em agosto de 2018, o papa foi alvo de críticas sem precedentes por seu suposto silêncio sobre o comportamento do influente cardeal americano Theodore McCarrick.