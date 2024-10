Petróleo segue caindo por expectativas de desescalada no Oriente Médio

Na segunda-feira, os preços do Brent e do WTI despencaram mais de 6% cada um, após os operadores constatarem que Israel atacou, no sábado, posições militares iranianas em resposta ao ataque do Irã em 1º de outubro, deixando de fora as instalações petrolíferas.

Israel também anunciou na segunda que conversou com negociadores estrangeiros reunidos no Catar sobre um novo projeto de acordo para a liberação de reféns mantidos em Gaza.

O Oriente Médio vive seu "momento mais perigoso" em "décadas", alertou o enviado da ONU para a região, Tor Wennesland, ao Conselho de Segurança, referindo-se aos conflitos em Gaza, Líbano, Iêmen, Síria e às "escaladas" entre Irã e Israel.

Além disso, um bombardeio israelense na madrugada de terça matou quase uma centena de pessoas no norte da Faixa de Gaza, onde o Exército israelense intensificou suas operações aéreas e terrestres contra o movimento islamista palestino Hamas desde setembro.

O ataque a um edifício residencial em Beit Lahia deixou 93 mortos e 40 desaparecidos, informou o porta-voz da agência de Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal.

