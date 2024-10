Times da 1ª divisão espanhola vencem em sua estreia na Copa do Rei

As quatro equipes da primeira divisão espanhola que iniciaram nesta terça-feira (29) a sua jornada na edição 2024-2025 da Copa do Rei venceram suas respectivas partidas diante de adversários de divisões inferiores, muitos deles não profissionais.

O Rayo Vallecano goleou na visita ao CD Villamuriel (5-0). O quinto gol do time madrilenho foi marcado por Etienne Eto'o, filho do ex-astro camaronês do Real Madrid e do Barcelona, Samuel Eto'o.

O Villarreal também aplicou uma goleada. No seu caso a vítima foi o modesto Poblense (6-0). E o Valladolid fez o mesmo em Oviedo diante do Astur (4-1).