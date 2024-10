Ucrânia anuncia campanha de mobilização em meio a avanço das tropas russas

A Ucrânia anunciou, nesta terça-feira (29), uma campanha de mobilização para recompor as fileiras de suas forças armadas diante do avanço das tropas russas, que tomaram uma nova localidade no leste, e da chegada, segundo os Estados Unidos, dos primeiros soldados norte-coreanos.

A Rússia tem avançado rapidamente na província oriental de Donetsk e afirmou ter capturado "totalmente" Selydove, uma localidade que tinha cerca de 20.000 habitantes antes da ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022.

Aumenta a preocupação de Kiev e do Ocidente com a cooperação militar entre Coreia do Norte e Rússia, e tanto o Kremlin quanto Pyongyang não negam a presença de soldados norte-coreanos em território russo.