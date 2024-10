Presidente exige 'suspensão imediata' de bloqueios na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, exigiu nesta quarta-feira (30) a suspensão imediata dos bloqueios que apoiadores de Evo Morales realizam há 17 dias contra o governo e em apoio ao ex-presidente, investigado criminalmente por um caso de estupro.

"Não pode haver nenhum diálogo sem suspender os bloqueios e as medidas de pressão que estão estrangulando [...] Por isso exigimos a suspensão imediata de todos os pontos de bloqueio", declarou Arce em mensagem à nação.

O presidente advertiu que, se "este clamoroso pedido" não for ouvido, o governo "exercerá suas faculdades constitucionais para garantir o interesse do povo boliviano". Mas Arce não disse se usará militares para desbloquear as vias ou se vai decretar estado de exceção, ambas medidas amparadas pela Constituição e exigidas por setores opostos a Morales.