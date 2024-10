Dois mortos na Ucrânia em bombardeios russos

Ataques russos mataram duas pessoas no leste e no sul da Ucrânia, informaram autoridades nesta quarta-feira (30), horas após um ataque com drones em Kiev ter ferido nove pessoas.

Os ataques nas regiões de Sumy e Kherson, no leste e no sul da Ucrânia, ocorrem em um momento em que as forças russas aceleram seus avanços na linha de frente oriental.

As autoridades de Sumy relataram a morte de uma mulher de 73 anos. Na região de Kherson, que o Kremlin considera parte da Rússia, as forças de artilharia russas atacaram a cidade de Mykilske, matando um homem de 38 anos, segundo as autoridades locais.