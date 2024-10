Dólar se mantém no valor mais alto desde 2021

A preocupação com o déficit público pesou durante todo o ano sobre economia do país, a maior da América Latina, o que contribuiu para que o real se tornasse uma das moedas que mais se desvalorizaram nos últimos meses.

O Ministro Haddad reconheceu publicamente que é necessário eliminar o déficit para estabilizar tanto a situação fiscal a longo prazo quanto o crescimento da dívida pública do país.

As expectativas sobre um ajuste aumentaram no começo do mês, quando o governo prometeu que anunciaria medidas contra o déficit fiscal após as eleições municipais.

