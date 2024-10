Exército israelense anuncia que matou o número dois da força de elite do Hezbollah

O Exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (30), que matou o número dois da força de elite do Hezbollah, Mustafa Ahmad Shahadi, em um bombardeio na área ao redor de Nabatieh, no sul do Líbano.

"Em um ataque liderado pelos serviços de inteligência, a Força Aérea israelense atingiu e eliminou Mustafa Ahmad Shahadi, vice-comandante das Forças al Radwan do Hezbollah, na área de Nabatieh", afirmou o Exército em um comunicado.

"Mustafa Ahmad Shahadi preparou inúmeros ataques terroristas contra o Estado de Israel", afirmou o Exército em um comunicado, assegurando que a força de elite do Hezbollah tinha "o objetivo de se infiltrar no território israelense e ocupar áreas perto da fronteira norte" de Israel.