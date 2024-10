Jornalista assassinado a tiros no oeste do México

O jornalista Mauricio Cruz Solís, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (29) no estado de Michoacán, uma região do oeste do México afetada pela violência ligada ao crime organizado, informou o Ministério Público local.

Solís trabalhava para o site "Minuto x Minuto" e apresentava um noticiário da rádio local "La Poderosa Uruapan".

O MP de Michoacán anunciou a abertura de uma investigação sobre o ataque com arma de fogo na cidade de Uruapan que matou o jornalista e deixou outra pessoa ferida.