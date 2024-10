O Ministério da Saúde libanês reportou, nesta quarta-feira (30), 11 mortos e 15 feridos devido a bombardeios israelenses em um vilarejo no Vale do Bekaa, no leste do Líbano.

"Os sucessivos bombardeios do inimigo israelense na localidade de Sohmor, no oeste do Bekaa (...) deixaram 11 mártires e 15 feridos", declarou o ministério em um comunicado.

