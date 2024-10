Enviados americanos visitam a Israel para buscar trégua no Líbano e em Gaza

Mas no Líbano, o primeiro-ministro Najib Mikati manifestou otimismo quanto à possibilidade de alcançar uma trégua "nas próximas horas ou dias". O novo líder do Hezbollah, Naim Qassem, também declarou que aceitaria um cessar-fogo sob certas "condições".

Fontes governamentais citadas pela imprensa israelense afirmam que o plano negociado por Washington inclui a retirada das forças do Hezbollah para uma área a 30 quilômetros da fronteira.

Os militares israelenses também deixariam o Líbano, onde intensificaram sua ofensiva aérea em 23 de setembro e lançaram uma incursão terrestre uma semana depois.

De acordo com o plano, o Exército libanês seria responsável por manter a fronteira segura, juntamente com as forças de manutenção da paz da ONU. O Líbano, por sua vez, seria encarregado de impedir que o Hezbollah se reforce com armas importadas e Israel preservaria seus direitos a agir em legítima defesa, segundo o direito internacional.

- Hamas rejeita trégua temporária -

Em Gaza, as tropas israelenses continuam bombardeando o Hamas, que desencadeou a guerra com o seu ataque de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel. Os combatentes islamitas mataram 1.206 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.