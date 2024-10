Inundações na Espanha foram 12% mais intensas do que no clima pré-industrial, afirma rede de cientistas

"O relatório do IPCC também mostra que se espera um aumento das precipitações extremas em nível global, por isso essas conclusões são consistentes com as tendências gerais observadas", acrescentou.

Segundo uma análise do grupo Climate Central, a mudança climática fez com que as temperaturas quentes do oceano Atlântico fossem entre 50 e 300 vezes mais prováveis, adicionando umidade à atmosfera.

E o aumento das precipitações observado na Espanha é coerente com estudos anteriores de atribuição de precipitações intensas na Europa, apontou a WWA em um comunicado.

