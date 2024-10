Negociações estagnadas na reta final da COP16 da biodiversidade

- Divergências -

"Até agora, desde a COP15, não vimos um aumento significativo do financiamento", disse o ministro nigeriano do Meio Ambiente, Iziaq Kunle Salako.

Ele fez um apelo, em nome de 20 países em desenvolvimento, às nações ricas para que "aumentem de maneira urgente seus compromissos financeiros internacionais" e garantam "que o compromisso de 20 bilhões de dólares seja cumprido a tempo".

Em 2022, o nível de financiamento anual para a biodiversidade dos países ricos aos pobres superava pouco mais de 15 bilhões de dólares, segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

O ministro do Meio Ambiente de Serra Leoa, Jiwoh Abdulai, disse à AFP que os países em desenvolvimento queriam um fundo completamente novo no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, no qual todas as partes - ricos e pobres - estivessem representadas.

Os países em desenvolvimento alegam que os fundos multilaterais existentes são muito burocráticos e de difícil acesso.