Recontagem parcial das legislativas na Geórgia confirma vitória do governo

O partido Sonho Georgiano, no poder desde 2012, venceu as eleições legislativas de sábado nesta ex-república soviética do Cáucaso, mas a oposição não reconhece os resultados.

Antes da recontagem, a Comissão Eleitoral anunciou que o Sonho Georgiano obteve 53,92% dos votos e a oposição 37,78%.

A presidente do país, Salome Zourabishvili, de tendência pró-Ocidente e em confronto com o governo, afirmou que métodos de fraude 'sofisticados' foram utilizados nas eleições, semelhantes, segundo ela, aos utilizados na Rússia.

O Ministério Público abriu uma investigação na quarta-feira por 'suposta falsificação' das eleições e convocou a presidente, que não compareceu.

Os observadores internacionais apontaram irregularidades durante as eleições e a União Europeia pediu uma investigação das denúncias.

As eleições foram consideradas uma disputa sobre as aspirações da Geórgia de aderir à UE e à Otan.