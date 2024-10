UE escolhe consórcio Eutelsat-Hispasat-SES para desenvolver constelação de satélites Iris²

A SpaceRISE expressou sua satisfação por ter sido selecionada para "desenhar, implementar e operar" este "programa ambicioso e inovador", durante um período de doze anos.

"Essa seleção marca um passo crucial no desenvolvimento de infraestruturas de comunicações seguras, resilientes e soberanas na Europa", acrescentou.

Outros membros do consórcio são Thales, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange e Hisdesat.

O contrato deveria ser assinado no início de 2024, mas as negociações haviam estagnado.

Durante a primavera no hemisfério norte, a Alemanha estimou que a licitação estava "mal concebida" e deixava de lado as pequenas empresas, principalmente as alemãs.

O custo estimado do Iris² é de 6 bilhões de euros (R$ 37,6 bilhões), dos quais 2,4 bilhões (R$ 15 bilhões) virão do orçamento da UE e 750 milhões (R$ 4,7 bilhões) da Agência Espacial Europeia; o restante deverá vir do setor privado.