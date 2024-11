Ataques associados ao tráfico de drogas deixam a França em um 'ponto de inflexão'

A violência das gangues, há muito tempo associada à cidade portuária de Marselha, no sudeste, se espalhou para outras cidades francesas nos últimos anos.

Só em Marselha, 17 pessoas morreram este ano em homicídios relacionados com o tráfico de drogas, em comparação com as 49 vítimas mortais registradas em todo o ano de 2023.

As vítimas são membros de gangues, alguns deles menores que vigiam pontos de venda ou trabalham como assassinos, mas também transeuntes inocentes.

Desde que assumiu o cargo de ministro do Interior no instável governo minoritário do primeiro-ministro Michel Barnier, Retailleau tem defendido que a luta contra a violência das drogas se torne um "esforço nacional".

Para acabar com o tráfico de drogas são necessários recursos semelhantes aos que foram utilizados para combater o terrorismo, considera Retailleau, que prometeu nesta sexta-feira criar um "grupo de trabalho" para combatê-lo.

sm/cal/bow/sag-hgs/eg/aa