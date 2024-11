Ataques israelenses enfraquecem capacidade de contra-ataque e dissuasão do Irã

"Israel usou cerca de 100 aviões de combate e possivelmente sistemas de drones", afirma o instituto americano Hudson. "Em três ataques, as Forças Armadas israelenses atacaram as capacidades de produção de mísseis e a arquitetura da defesa aérea" iraniana, continua.

Fabian Hinz, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), afirma que a ação israelense atingiu três dos quatro pontos de produção de combustível sólido utilizados pelo Irã em seus foguetes e mísseis.

Israel "deliberadamente visou uma etapa crucial do processo de fabricação que terá consequências significativas para a produção de mísseis", disse à AFP.

Os ataques também destruíram sistemas antiaéreos russos S-300 e radares de longo alcance.

"Autoridades americanas e israelenses confirmaram que os ataques tornaram os S-300 inutilizáveis" e danificaram radares que Teerã afirma serem "capazes de detectar mísseis balísticos e aviões furtivos", afirmou o American Enterprise Institute, em Washington.

- "Corrida contra o relógio" -

Israel já havia atacado grupos pró-Irã no Iraque e na Síria, simultaneamente à ofensiva no Líbano contra o Hezbollah, outro aliado do Irã ? que dispunha de mísseis de longo alcance que permitiam defender as instalações nucleares de seu aliado, mas suas capacidades diminuíram.