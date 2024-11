Criação de empregos nos EUA cai a 12.000 em outubro, taxa de desemprego vai a 4,1%

"É provável que as estimativas de empregos assalariados em determinados setores tenham sido alteradas pelos furacões" Helene e Milton no sudeste do país no final de setembro e início de outubro, explicou o governo em um comunicado à imprensa.

"O emprego diminuiu no setor de manufatura devido a greves", especialmente a de alguns trabalhadores da fabricante de aviões Boeing desde 13 de setembro.

A gestão da economia é um dos temas que mais preocupa os americanos com vistas às presidenciais de 5 de novembro.

O presidente do país, o democrata Joe Biden, comentou na sexta-feira que a baixa contratação em outubro se deveu a greves e furacões, e previu uma recuperação na criação de empregos em novembro.

"O crescimento do emprego deve se recuperar em novembro enquanto continuam nossos esforços de recuperação e reconstrução após os furacões", disse o presidente que também felicitou o sindicato de maquinistas da Boeing e os seus empregados, que, na segunda-feira, votam se aceitam uma nova oferta apresentada pelo fabricante aeronáutico.

"O emprego continuou sua tendência de alta no setor de saúde e na administração pública", informou o governo.