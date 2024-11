EUA anuncia nova ajuda militar de US$ 425 milhões à Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (1º), uma nova ajuda militar à Ucrânia no valor de 425 milhões de dólares (cerca de R$ 2,5 bilhões), em um momento em que Washington acusa a Coreia do Norte de enviar soldados à Rússia para lutar contra as tropas de Kiev.

Esta nova assistência, anunciada poucos dias antes das eleições presidenciais americanas, inclui equipamentos de defesa antiaérea, munição de artilharia, veículos blindados e armas antitanques, detalhou o Departamento de Defesa americano em um comunicado de imprensa.

