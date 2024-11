Responsável da ONU teme 'sério risco' para locais antigos no Líbano devastado pela guerra

Uma alta funcionária da ONU alertou nesta sexta-feira (1º) sobre o "sério risco" que paira sobre as cidades históricas de Tiro, no sul, e Baalbek, no leste do Líbano, atingidas por ataques aéreos de Israel, que afirma atacar o Hezbollah.

"Antigas cidades fenícias, repletas de história, correm sério risco de ficar em ruínas", lamentou a coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis Plasschaert, que menciona Tiro e Baalbek, duas cidades que abrigam locais declarados Patrimônio Mundial da Unesco.

"A herança cultural do Líbano não deve tornar-se mais uma vítima deste conflito devastador", insistiu.