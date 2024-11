Rússia é acusada de estar por trás de vídeo falso sobre eleições nos EUA

Influenciadores conservadores como Benny Johnson e Tim Pool, que têm um grande número de seguidores nas redes sociais, reconheceram que faziam parte do plano, mas negaram estar cientes da fonte de financiamento.

Segundo o American Sunlight Project, um grupo de pesquisa de desinformação com sede em Washington, centenas de contas de robôs aparentemente pró-russas no X estavam promovendo informações errôneas sobre as eleições e amplificando narrativas falsas sobre Kamala Harris.

O grupo chamou essas contas de "agentes dormentes", por terem passado despercebidas durante anos.

