Vacinação contra pólio será retomada no sábado no norte de Gaza

A OMS e a agência da ONU para crianças (Unicef) "pedem com veemência que as pausas humanitárias sejam respeitadas, mas o que as crianças do norte de Gaza e de toda a Faixa de Gaza realmente precisam é de paz", acrescentou Tedros.

Na quinta-feira, o chefe da missão dos EUA, Antony Blinken, pediu a Israel que permitisse a retomada da campanha de vacinação.

De acordo com a OMS, cerca de 119.000 crianças no norte estão aguardando a segunda dose da vacina para protegê-las da doença, que pode causar sequelas graves.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma campanha de vacinação em Gaza em 1º de setembro, depois que o primeiro caso de pólio em 25 anos foi confirmado no território palestino sob cerco israelense.

A primeira rodada de vacinação foi concluída, e a segunda rodada, essencial para fortalecer a imunidade, começou dentro do cronograma em 14 de outubro, primeiro no centro de Gaza e depois no sul, graças a uma pausa humanitária nos combates.

No entanto, a OMS informou na semana passada que foi forçada a adiar a fase final no norte devido aos combates.