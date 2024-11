Norris (McLaren) domina pista molhada e conquista pole do GP do Brasil de F1

As Williams do argentino Franco Colapinto (18º) e do tailandês Alexander Albon (7º), as Aston Martins de Stroll (10º) e do espanhol Fernando Alonso (9º), e a Ferrari do espanhol Carlos Sainz (14º), vencedora no México há uma semana colidiram com as barreiras de segurança e causaram bandeiras vermelhas.

O único sul-americano no grid largará duas posições atrás do heptacampeão mundial, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que teve um fim de semana ruim na pista em que venceu em 2016, 2018 e 2021.

Esta foi a quinta vez na história da Fórmula 1 em que a classificação aconteceu num domingo.

A última vez havia sido no Grande Prêmio do Japão de 2019, onde o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, conquistou a pole position.

raa/dam/aam

© Agence France-Presse