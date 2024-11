Pedro Sánchez reconhece 'sofrimento' dos afetados por cheias na Espanha, mas condena 'violência'

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, disse, neste domingo (3), que compreende "o sofrimento" dos afetados pelas cheias na Espanha, mas condenou "qualquer tipo de violência", em alusão aos distúrbios durante a visita dele, do rei Felipe VI e da rainha Letizia às áreas afetadas.

"Quero, em primeiro lugar, transmitir toda a nossa solidariedade e o reconhecimento, por parte do governo, da angústia, do sofrimento" dos afetados, disse o líder socialista, após se reunir com os encarregados das operações de resgate em Valência, ao mesmo tempo em que expressou seu repúdio a "qualquer tipo de violência".

