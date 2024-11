Preocupação na Cisjordânia após bombardeio de escritório da agência da ONU

"Os refugiados consideram a UNRWA uma mãe, então imagine perder sua mãe", disse Hanadi Jaber Abu Taqa, representante da agência no norte do território, ocupado por Israel desde 1967.

A agência da ONU administra duas escolas, uma clínica e serviços de saneamento básico no campo. Na quinta-feira, seu diretor, Philippe Lazzarini, acusou as forças israelenses de "danificar seriamente" o escritório da UNRWA.

O Exército israelense negou veementemente estas acusações e explicou à AFP que os danos são "provavelmente" relacionados a explosivos detonados por "terroristas".

O escritório da UNRWA deve ser reconstruído, o que representa "um investimento considerável", disse Roland Friedrich, que dirige a agência na Cisjordânia.

"As consequências psicológicas são devastadoras", conclui após falar com moradores locais no sábado.

- "Fins políticos" -

De sua loja de telefonia com a fachada arrancada, Chafic Ahmad Jad observa escavadeiras que coletam escombros e técnicos consertando o cabeamento.