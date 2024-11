Rússia reivindica tomada de cidade perto de Pokrovsk, no leste da Ucrânia

A Rússia reivindicou neste domingo a tomada de uma cidade localizada a cerca de dez quilômetros ao sul de Pokrovsk, uma importante base logística para as forças ucranianas no leste do país e que as tropas russas tentam conquistar há meses.

"Unidades do grupo de tropas 'Centro' libertaram a cidade de Vishneve após operações ofensivas", afirmou o Ministério da Defesa russo em seu relatório diário.

O Exército russo já havia anunciado a ocupação de duas novas cidades no leste da Ucrânia no dia anterior.