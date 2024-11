Dez datas importantes na luta contra a mudança climática

Em uma série de estudos, acumulam-se provas de que as atividades humanas, como a combustão do carvão, petróleo e gás, o desmatamento de florestas tropicais e as práticas agrícolas destrutivas estão aquecendo a superfície da Terra, o que provoca perturbações em seu clima.

1992: Cúpula da Terra

Uma "Cúpula da Terra" no Rio de Janeiro em 1992 cria a Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CMNUCC), com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Desde 1995, as chamadas "Conferência das Partes", ou COP, se reuniram para perseguir esse difícil objetivo.

1997: Protocolo de Quioto

A comunidade internacional concorda em 1997 em Quioto (Japão) a se dar um prazo entre 2008 e 2012 para que os países industrializados reduzam suas emissões de gases de efeito estufa em uma média de 5,2% em relação aos níveis de 1990.