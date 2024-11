Forças bolivianas desbloqueiam rota vital que estava obstruída por apoiadores de Evo Morales

O ex-presidente iniciou, na sexta-feira, uma greve de fome na localidade cocaleira de Lauca Ñ, em Cochabamba, para pressionar o diálogo entre o governo de Luis Arce e os manifestantes.

"(Pedi) diálogo imediato e que se estabeleçam duas mesas de diálogo (...). E a resposta do governo foi prender" mais de 50 manifestantes, disse Morales no domingo em uma breve entrevista à AFP.

Até a noite de domingo, os confrontos entre civis e forças de segurança deixaram um saldo de 154 detidos e 127 feridos, 92 deles policiais, segundo um balanço oficial do Ministério do Governo (Interior).

O governo responsabiliza Morales pelos bloqueios e por instigar seus seguidores a tomarem, desde a última sexta-feira, pelo menos três quartéis e cerca de 200 militares como "reféns".

"Para um diálogo real em termos políticos e econômicos, precisamos do apoio de organismos e personalidades internacionais", escreveu Morales nesta segunda-feira na rede social X.

Morales está em conflito com Arce, seu ex-ministro da Economia, pela candidatura presidencial do partido governista para as eleições de 2025, embora por enquanto apenas o ex-mandatário tenha revelado sua intenção de concorrer.