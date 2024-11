Israel cancela oficialmente cooperação com agência da ONU para os refugiados palestinos

Em represália, o Exército israelense iniciou uma ofensiva em Gaza que deixou mais de 43.300 mortos, a maioria civis, segundo os dados do Ministério da Saúde do Hamas.

Israel mantém os bombardeios sem trégua na Faixa de Gaza há mais de um ano, onde vivem quase 2,4 milhões de pessoas, a maioria em condições consideradas "desastrosas" pela ONU.

"A cada hora, há massacres, pessoas deslocadas e pessoas famintas, não temos água e nenhuma ajuda está sendo entregue", lamenta Sumaya Al-Zaanin, 40 anos, que foi deslocada diversas vezes em Gaza.

Na fronteira norte, o Exército israelense bombardeou novamente nesta segunda-feira o sul do Líbano, onde iniciou uma ofensiva terrestre em 30 de setembro.

O Exército israelense anunciou ter "eliminado" um comandante local do Hezbollah no sul do Líbano, Abu Ali Rida, e afirmou que este homem era responsável por "planejar e executar ataques com foguetes e mísseis antitanque contra as tropas israelenses, além de "supervisionar" as atividades terroristas do Hezbollah na região.

Em 23 de setembro, Israel intensificou os ataques contra o Hezbollah com o objetivo de permitir o retorno dos 60.000 habitantes do norte de Israel deslocados pelo lançamento dos foguetes.