Ministério da Saúde de Gaza relata bombardeio israelense contra hospital no norte

O Ministério da Saúde de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, informou nesta segunda-feira (4) que as forças israelenses estão bombardeando o último hospital que estava parcialmente operacional no norte da Faixa, uma área onde Israel lançou intensas operações no último mês.

"Neste momento, as forças de ocupação continuam bombardeando e destruindo violentamente o hospital Kamal Adwan", disse o Ministério, referindo-se a esse centro médico da cidade de Beit Lahia.

O diretor do hospital, Hosam Abu Safieh, declarou em um comunicado que a situação é "catastrófica" e que o Exército não entrou em contato com o estabelecimento "antes de atacá-lo diretamente".