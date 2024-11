Ucrânia condena a 15 anos de prisão mulher que passou informação militar para Rússia

Um tribunal da Ucrânia condenou, nesta segunda-feira (4), a 15 anos de prisão uma mulher de Sloviansk, uma cidade do leste, por passar informação militar para a Rússia.

Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, as autoridades judiciais da Ucrânia abriram milhares de procedimentos por suspeitas de colaboração com as forças de Moscou.

"Como resultado de uma ação pública realizada pelo Ministério Público regional de Donetsk, o tribunal declarou a cidadã culpada de alta traição (...) e foi sentenciada a 15 anos de prisão com confisco de bens", disse o MP geral no Telegram.