'Duas semanas no mínimo' de ausência para Neymar, diz Jorge Jesus

O atacante Neymar, que se lesionou na segunda-feira, apenas duas semanas depois de voltar às partidas oficiais após se recuperar de uma grave lesão no joelho, permanecerá afastado dos gramados durante "duas semanas no mínimo", declarou Jorge Jesus, seu treinador no Al Hilal.

"Sofreu uma lesão muscular. Não sei durante quanto tempo não poderá treinar, mas duas semanas no mínimo", explicou o técnico português após a vitória na Liga dos Campeões asiática contra a equipe iraniana do Esteghlal (3-0).

O brasileiro de 32 anos voltou aos gramados em 21 de outubro com seu clube, depois de mais de um ano sem atuar devido a uma grave lesão do ligamento cruzado e do menisco de seu joelho esquerdo durante uma partida contra o Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.