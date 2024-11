EUA registra em setembro o maior déficit comercial em dois anos

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em setembro, marcando o maior índice em dois anos, segundo dados do Departamento de Comércio divulgados nesta terça-feira (5).

A maior economia do mundo registrou um aumento de 19,2%, 84,4 bilhões de dólares (461 bilhões de reais na cotação atual) do déficit comercial em setembro, muito acima dos 74 bilhões de dólares estimados pelos analistas, de acordo com um consenso publicado pela empresa briefing.com.

O aumento de 3% nas importações ocorreu às vésperas das férias de fim de ano. Alguns analistas haviam declarado anteriormente que as empresas estavam comprando mais produtos estrangeiros diante da incerteza que antecede as eleições presidenciais no país.