Irã condena três à morte por assassinato de cientista nuclear

"Após as investigações, três pessoas foram presas na província de Azerbaijão Ocidental, acusadas de cometerem espionagem para o regime de ocupação de Israel", declarou Jahangir.

Além disso, acrescentou que os três também foram "acusados de transportar equipes ao Irã para o assassinado do mártir Fakhrizadeh, escondidas como bebidas alcoólicas de contrabando".

Em dezembro de 2022, o então porta-voz judicial Massoud Setayeshi afirmou que nove pessoas foram acusadas do crime capital de "corrupção no local" por supostamente conspirarem com Israel para assassinar o cientista.

Quando morreu, Fakhrizadeh enfrentava sanções dos EUA por seu papel no programa nuclear iraniano.

As autoridades iranianas afirmaram que os atacantes utilizaram uma bomba e uma metralhadora com controle remoto.

Israel nunca se pronunciou sobre o caso.