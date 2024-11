O que se sabe dos 200 militares presos na Bolívia por partidários de Evo Morales

O governo boliviano denunciou no fim de semana a tomada de 200 militares como "reféns" por parte de agricultores partidários do ex-presidente Evo Morales que protestam contra "a perseguição judicial" de seu líder e pedem a renúncia do presidente Luis Arce.

Isso é que o se sabe sobre a tomada de "reféns" que surge no marco dos bloqueios de rodovias que os partidários de Morales mantêm desde 14 de outubro, confrontando seu ex-ministro Arce pela candidatura presidencial da esquerda governista para as eleições de 2025.

Como foi a tomada de reféns?

As Forças Armadas anunciaram na sexta-feira que "grupos armados irregulares" haviam tomado uma unidade no departamento de Cochabamba (centro) "com o sequestro de militares, armas e munições", sem mencionar quantos soldados estavam presos.