Primeiro satélite de madeira é lançado ao espaço

O primeiro satélite de madeira do mundo foi lançado ao espaço em um foguete da SpaceX, como parte de uma missão de reabastecimento da Estação Espacial Internacional (ISS), informaram nesta terça-feira (5) os criadores japoneses do aparelho.

Cientistas da Universidade de Kyoto esperam que o material de madeira incendeie durante a reentrada na atmosfera, uma forma de evitar que partículas metálicas sejam geradas quando um satélite aposentado retorna à Terra.

As partículas podem impactar negativamente o meio ambiente e as telecomunicações, segundo os criadores do satélite.