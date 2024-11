Sedes da Netflix em Paris e Amsterdã sofrem buscas por suspeitas de fraude fiscal

A subsidiária francesa registrou margens operacionais muito baixas em comparação com a matriz nos EUA, de acordo com o veículo de mídia.

Com mais de 282 milhões de assinantes em todo o mundo no final de setembro, a Netflix obteve US$ 9,82 bilhões (56,8 bilhões de reais) em receitas no terceiro trimestre de 2024, com um lucro líquido de US$ 2,4 bilhões (13,9 bilhões de reais).

gd/mat/pta/bc/zm/dd/aa

© Agence France-Presse